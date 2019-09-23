70 bin kişiye yeni ekmek kapısı

  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7316
  • Euro
    6,3205
  • Altın
    279,0310
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... IMF'nin CHP ve İP ile meşruiyet dışı toplantısına sert tepki: Ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi Son Dakika... IMF'nin CHP ve İP ile meşruiyet dışı toplantısına sert tepki: Ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi
Son Dakika... Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist öldürüldü Son Dakika... Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist öldürüldü
Antalya'da feci kaza! Otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı Antalya'da feci kaza! Otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
İtalya'dan Ocean Viking'e güvenli liman izni İtalya'dan Ocean Viking'e güvenli liman izni
Kenan Doğulu Bursalıları coşturdu Kenan Doğulu Bursalıları coşturdu
Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın çıktı Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü
Sivas’ta feci kaza; 2 ölü 6 ağır yaralı Sivas’ta feci kaza; 2 ölü 6 ağır yaralı
Başkan Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti Başkan Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti
Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi
Başkan Erdoğan, TÜRKEN Vakfının yemeğine katıldı Başkan Erdoğan, TÜRKEN Vakfının yemeğine katıldı
Görkemli kapanış Görkemli kapanış
ABD’den PKK’ya 200 TIR daha  ABD’den PKK’ya 200 TIR daha 
Erdoğan’a New York’ta sevgi seli Erdoğan’a New York’ta sevgi seli
"Hava ambulansında dünyada tek ülkeyiz" "Hava ambulansında dünyada tek ülkeyiz"
Darbeciler cephaneliği yağmalamış Darbeciler cephaneliği yağmalamış
Fransa’da camiye araçlı saldırı Fransa’da camiye araçlı saldırı
Gösteriler yağmaya dönüştü Gösteriler yağmaya dönüştü
"Bu zulme dur deyin!" "Bu zulme dur deyin!"
Romantik trajedi Romantik trajedi
Yük taşımacılığında yeni dönemin ilk adımı Yük taşımacılığında yeni dönemin ilk adımı
Borcunu kapat, indirimi kap Borcunu kapat, indirimi kap
Muhtaçlara 817 lira aylık Muhtaçlara 817 lira aylık
Hazine’den çiftçiye kiralık arazi Hazine’den çiftçiye kiralık arazi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 02:36:18

70 bin kişiye yeni ekmek kapısı

İnşasına başlanan Kandıra Gıda İhtisas OSB’de, 9 bin 510 kişi çalışacak. Ürün alımıyla da 60 bin çiftçiye yeni gelir kapısı açılacak.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 2 bin dönümlük alanda altyapı çalışmalarına başlanan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2023 yılında faaliyete geçtiğinde bölgede binlerce kişiye yeni gelir kapısı açacak. Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başanı Mehmet Başol, bu ay itibarıyla OSB’nin altyapı inşaatına başladıklarını belirtti. 

2023’TE TAMAMLANACAK 

Saha düzenleme çalışmalarının şu anda devam ettiğini kaydeden Başol, “Tüm alışverişlerimizi ve işlerimizi Kocaeli’ndeki firmalarla yapmaya gayret ediyoruz. Altyapı için yaklaşık 18-20 ihale olacak. Hedefimiz 2020’nin sonlarında yavaş yavaş yatırımcıya parsellerini teslim etmek, 2023’te de fabrikaların üretime geçmelerini sağlamak” diye konuştu. 

80 FABRİKA OLACAK 

Başol, şöyle devam etti: “Türkiye’de gıda sektöründeki ilk ‘İhtisas OSB’yiz. Yaklaşık 2 bin dönüm alanımız ve 58 yatırımcımız var. Bu sayı yaklaşık 80 yatırımcıya çıkacak. Burada 80 fabrika inşa edilecek. Bunlar şekerleme, et ve süt ürünleri, bakliyat gibi ürünler üretecek. Hedefimiz, 2023 yılında burada fabrikaların bacalarının tüttüğünü görmek. Yani cumhuriyetin 100. yılına yeni fabrikalarla yeni üretim alanlarıyla yeni istihdam sağlayan alanlarla girmek istiyoruz.” 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ