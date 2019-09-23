70 bin kişiye yeni ekmek kapısı
İnşasına başlanan Kandıra Gıda İhtisas OSB’de, 9 bin 510 kişi çalışacak. Ürün alımıyla da 60 bin çiftçiye yeni gelir kapısı açılacak.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 2 bin dönümlük alanda altyapı çalışmalarına başlanan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2023 yılında faaliyete geçtiğinde bölgede binlerce kişiye yeni gelir kapısı açacak. Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başanı Mehmet Başol, bu ay itibarıyla OSB’nin altyapı inşaatına başladıklarını belirtti.
2023’TE TAMAMLANACAK
Saha düzenleme çalışmalarının şu anda devam ettiğini kaydeden Başol, “Tüm alışverişlerimizi ve işlerimizi Kocaeli’ndeki firmalarla yapmaya gayret ediyoruz. Altyapı için yaklaşık 18-20 ihale olacak. Hedefimiz 2020’nin sonlarında yavaş yavaş yatırımcıya parsellerini teslim etmek, 2023’te de fabrikaların üretime geçmelerini sağlamak” diye konuştu.
80 FABRİKA OLACAK
Başol, şöyle devam etti: “Türkiye’de gıda sektöründeki ilk ‘İhtisas OSB’yiz. Yaklaşık 2 bin dönüm alanımız ve 58 yatırımcımız var. Bu sayı yaklaşık 80 yatırımcıya çıkacak. Burada 80 fabrika inşa edilecek. Bunlar şekerleme, et ve süt ürünleri, bakliyat gibi ürünler üretecek. Hedefimiz, 2023 yılında burada fabrikaların bacalarının tüttüğünü görmek. Yani cumhuriyetin 100. yılına yeni fabrikalarla yeni üretim alanlarıyla yeni istihdam sağlayan alanlarla girmek istiyoruz.”
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