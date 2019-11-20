5 soruda bakıcı desteği! Anneye 1.300 TL

Annelere ayda 1.300 lira bakıcı desteği için ön başvurular bugün saat 14.00’te başlıyor. Projeyle 32 aya varan süreyle destek olunacak, anne başına toplam 6 bin 400 euro (41 bin 600 lira) verilecek.

NASIL BAŞVURULACAK?

Ön kayıtlar e-Devlet şifresiyle www. sgkegitimlibakici.org veya www. sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İlk 3 bin 700 anneye randevu verilecek.

DESTEK NE KADAR?

Aylık 200 euro (yaklaşık bin 300 lira). Ancak engelli çocuğu olan annelere aylık 250 euro (yaklaşık 1.625 lira) ödenecek.

NE KADAR SÜRE ÖDENECEK?

Çocuk 36 aylık olana kadar (36’ncı ay dahil) mali destekten en fazla 32 ay boyunca faydalanılacak.

KİMLER YARARLANACAK?

0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, eğitimli bir çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanacak.

ŞARTLAR NELER?

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde, çocukla aynı evde ikamet etmek, en geç kesin kayıt tarihi itibarıyla sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmak, proje döneminde analık izninde bulunmamak, bakıcının ücretini en az asgari ücret üzerinden ödemek, proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamak gerekiyor. Her anne sadece bir çocuğu için destek ödemesi alabilecek.