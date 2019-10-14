  • Bist 100
    96439.5
  • Dolar
    5,9186
  • Euro
    6,5355
  • Altın
    284,2880
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hande Erçel'den Gamze Erçel paylaşımı: İki bebek ve ben Hande Erçel'den Gamze Erçel paylaşımı: İki bebek ve ben
MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı: Akar, Fidan ve komutanlar bir araya geldi MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı: Akar, Fidan ve komutanlar bir araya geldi
Oyuncu Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya itirafı: Soğan ve sarımsaklı dürüm yeyip beni öp diyordu Oyuncu Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya itirafı: Soğan ve sarımsaklı dürüm yeyip beni öp diyordu
Masterchef yeni yarışmacı Kıvanç Ermiş kimdir? Masterchef son yarışmacı Kıvanç Ermiş kaç yaşında? Masterchef yeni yarışmacı Kıvanç Ermiş kimdir? Masterchef son yarışmacı Kıvanç Ermiş kaç yaşında?
12 yaşındaki piyanist yeni ödüller peşinde 12 yaşındaki piyanist yeni ödüller peşinde
Zehra Çilingiroğlu son haliyle sosyal medyaya damga vurdu Zehra Çilingiroğlu son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler yapılandırma 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler yapılandırma
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 15 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e yarın neler geliyor? BİM 15 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında
Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal'dan şaşırtan buluşma! 17 yıl sonra aşk yeniden mi? Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal'dan şaşırtan buluşma! 17 yıl sonra aşk yeniden mi?
Arap Birliğinin 'Barış Pınarı Harekatı' açmazı Arap Birliğinin 'Barış Pınarı Harekatı' açmazı
Ünal Karaman: Bu oyuncularla çok şey başaracağız Ünal Karaman: Bu oyuncularla çok şey başaracağız
Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı
Azra Akın'dan muhabirlere uyarı Azra Akın'dan muhabirlere uyarı
Umut Bozok, Fransız basınına konuştu: Kalbim Türkiye'nin kazanmasını istiyor Umut Bozok, Fransız basınına konuştu: Kalbim Türkiye'nin kazanmasını istiyor
İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere hapis cezası İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere hapis cezası
Sürpriz nikah! Erhan Çelik ile Özlem Gültekin evlendi Sürpriz nikah! Erhan Çelik ile Özlem Gültekin evlendi
Fatih Terim'in savunma jokeri Ryan Donk Fatih Terim'in savunma jokeri Ryan Donk
Teröristlerin mağdur ettiği Nusaybinliller için seferber oldular Teröristlerin mağdur ettiği Nusaybinliller için seferber oldular
KYK yurt sonuçları açıklandı: KYK yedek yurt sonucu sorgulama ekranı KYK yurt sonuçları açıklandı: KYK yedek yurt sonucu sorgulama ekranı
İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezası İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezası
Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, 4 yıl aradan sonra ilk kez yakalandı Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, 4 yıl aradan sonra ilk kez yakalandı
'Çin'i bölmeye çalışanların cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız' 'Çin'i bölmeye çalışanların cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız'
Fransa-Türkiye maçında 2000 polis görev alacak Fransa-Türkiye maçında 2000 polis görev alacak
Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun sakatlığı sonrası Jailson'u orta saha, Serdar Aziz'i stopere çekecek Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun sakatlığı sonrası Jailson'u orta saha, Serdar Aziz'i stopere çekecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:52:04 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:55:59

25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliği'nce, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanacağı belirtilerek uygulamadan 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceği bildirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve  Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük  ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağı belirtilerek, "Küçük ölçekli  şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir." denildi.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider  dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin amaçlandığı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yeniden yapılandırma uygulamasının; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun  Geçici 32'nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring  şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu  kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve  sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini  yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini  sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verecektir. Banka ve finansal  kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY  uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL'nin altında kredi borcu bulunan  küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından  yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY'den  yararlanamayacaktır."

BORÇLULAR, EN YÜKSEK 3 ALACAKLI KURULUŞTAN BİRİNE BAŞVURABİLECEK

Duyuruda, FYY sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek üç alacaklı  kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru  ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek  başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan alacaklı kuruluşların, Türkiye Bankalar  Birliği tarafından güncel olarak ilan edileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere  yer verildi:

"Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci  başlayacak olup durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve  Anlaşması'nı imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında yeniden  yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zaman aşımı ve  hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak  üzere), mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır. Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir  alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu satış günü  belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne  bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler  finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir. Alacaklı kuruluşların,  Çerçeve Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda  ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği  Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır."

Duyuruda ayrıca, Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması hakkında  detaylı bilgiye TBB'nin "www.tbb.org.tr/fyy" sayfasından ulaşılabileceği bildirildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ