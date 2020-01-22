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22 Ocak 2020 Çarşamba 12:16:19 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 12:17:18

2020 PTT personel alımı ne zaman? 2020 PTT personel alımı şartları neler?

2020 PTT personel alımı ne zaman? 2020 PTT personel alımı şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. PTT personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik kapsamında PTT personel alımına ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, KPSS sonuçlarına göre yapılan sınav sonucunda başarılı olanlardan veya PTT’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılacak. 2020 PTT personel alımı ile ilgili detaylar haberimizde..

2020 PTT personel alımı yoğun ilgi görüyor. 2020 PTT personel alımı ne zaman? 2020 PTT personel alımı şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. PTT personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik kapsamında PTT personel alımına ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, KPSS sonuçlarına göre yapılan sınav sonucunda başarılı olanlardan veya PTT’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılacak. 

2020 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Personel alımı, Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT’nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

İlanda;
a) Adaylarda aranacak şartlar,
b) Pozisyonların yerleri ve sayısı,
c) Başvuru zamanı, yeri ve şekli,
ç) İstenilecek belgeler,
d) KPSS’den alınması gereken asgari puan,
e) Sınav konuları, sınav tarihi ve yeri,
f) Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar yer alır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük başvuru süresi tanınır.
 
Başvurular internet ortamında alınır. Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar PTT’nin internet sitesi insan kaynakları sayfasında duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar yazılı sınava çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.

Yazılı sınav sonucunda Yönetim Kurulunca belirlenen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır ve nihai başarı sıralaması ilan edilir. Başarılı olanlar arasından personel alım ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday tespit edilebilir.

Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa atamaları iptal edilir.

2020 PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

PTT’de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

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