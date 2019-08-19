18 ülke güvenli limana yanaştı

Dünya Altın Konseyi'nin 2019'un ikinci çeyreğini kapsayan 'Altın Trendleri' raporuna göre dünya genelinde merkez bankaları düşük tahvil faizlerinden ve artan risklerden kaçmak için altın alımlarını hızlandırdı. Merkez bankaları ikinci çeyrekte 224.2 ton altın aldı.

DÖRDÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİK

Bu bir çeyrekte merkez bankaları tarafından yapılan en yüksek altın alımı olarak tarihe geçti. Böylece yılın ilk altı ayında merkez bankaları dünyada toplam 374.1 ton alım yapmış oldu. Türkiye yılın ilk altı ayında 60.6 ton, sadece ikinci çeyrekte ise 20.2 ton altın aldı. İlk altı ayda dünyada altın rezervlerini 18 ülke artırdı. İşte o ülkelerin yaptığı alımlar ve toplam rezervleri.

DÜNYA DEVLERİ TAHMİN YÜKSELTTİ

Aylık bazda bakıldığında, yaklaşık bir yıldır değer kazanan altının ons fiyatı, yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 9 getiri sağladı. Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle değer kazanan ons altın, 1.491 dolarla 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tam da yükseliş başlamışken yıl sonuna yönelik tahminler de ortaya çıktı. Goldman Sachs, Robabank, JP Morgan gibi dünyanın önde gelen banka ve kurumların öngörüleri 1.800 dolara kadar çıkıyor. Ons 1800 doları test eder, dolar/TL’de 5.15-5.50 aralığında olursa, gram altın yılsonunda 300 liraya yükselebilir.