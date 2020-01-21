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21 Ocak 2020 Salı 11:42:40 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 11:46:35

13 milyon emekliyi ilgilendirecek banka promosyon miktarı Şubat'ta belirlenecek

Promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı yaptığı açıklamada, 'Bankaların dayatmalarına izin verilmemeli' dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında belirleyecek.

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı.

3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek.
13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.

"BANKALARIN DAYATMALARINA İZİN VERİLMEMELİ"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi konusunu ilk olarak kendilerinin gündeme getirdiğini söyledi.

Haklı taleplerinin 2017'de hayata geçirildiğini anımsatan Aykırı, mimarı oldukları bu hakkının takipçisi de olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Yaşanan ekonomik gelişmeler ve aradan geçen 3 yılın ardından promosyon miktarlarının cazibesini yitirdiğini ifade eden Aykırı, şöyle konuştu:

"Promosyon konusunda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Önümüzdeki ay başlayacak görüşmelerde TÜED olarak biz de masada olmak istiyoruz. Emekliler olmadan belirlenecek bir promosyon miktarının sosyal yanı eksik kalacaktır."
Aykırı, yeni promosyon miktarlarının tespitinde kamu çalışanlarına yapılan ödeme oranlarının da dikkate alınmasını özellikle istediklerini sözlerine ekledi.

13 MİLYON EMEKLİYE 300 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.

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