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22 Eylül 2019 Pazar 10:48:00 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 10:49:29

YÖKDİL başvuru tarihi ne zaman sona eriyor? ÖSYM YÖKDİL başvuru sayfası

YÖKDİL başvuru tarihi ne zaman sona eriyor? ÖSYM YÖKDİL başvuru sayfası, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavı, bu sene 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabiliyor. YÖKDİL'e girmek isteyen adayların başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor. YÖKDİL başvuru tarihi ve ödemeleri ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ÖSYM tarafından uygulanan ükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta başvuruların başladığı YÖKDİL ile ilgili aramalar artıyor. YÖKDİL başvuru tarihi ne zaman sona eriyor? ÖSYM YÖKDİL'e nasıl başvurulur? sorularının yanıtı araştırılıyor. Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabiliyor. YÖKDİL'e girmek isteyen adayların başvurularını zamanında gerçekleştirmeleri gerekiyor. YÖKDİL başvuru tarihi ve ödeme bilgileri haberimizde yer alıyor. ÖSYM YÖKDİL başvuru sayfasına da haberimizden erişim sağlanabiliyor.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

13 Eylül'de saat 10:00'da başlayan YÖKDİL başvuruları 23 Eylül'de saat 23:59'da sona erecek. Buna göre henüz başvuru işlemini tamamlamamış olan adayların önünde bugün dahil son 2 günü bulunuyor.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN? 

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat (180 dakika) sürecek.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU 2019

 
ÖSYM YÖKDİL BAŞVURU SAYFASI
 

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin  https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihte saat 23.59’da sona erecektir.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ

YÖKDİL sınavı için adayların ödemesi gereken tutar 120 TL.

YÖKDİL ÖDEME YERLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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