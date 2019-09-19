19 Eylül 2019 Perşembe 14:53:40 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:56:08
2019 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
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