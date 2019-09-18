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18 Eylül 2019 Çarşamba 10:33:33 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:34:50

YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek?

YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması beklenirken, ÖSYM tarafından YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS sınavına giren adaylar, sonuçlarının açıklandığını düşündü. Ancak açıklanan sonuçlar 02-09 Eylül 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS 16 alanına ait ek yerleştirme işlemlerine ait. YDUS sınavına giren adaylar YDUS sonuçlarını nereden sorgulayacağını, diğer adaylar ise YDUS'un ne olduğunu öğrenmek istiyor.

02-09 Eylül 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 16 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2018- YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar
uygulandı. ÖSYM YDUS ek yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Sınava giren adaylar heyecanla beklediği sonuçlarına bugün itibari ile erişim sağlayabilecek. Peki, YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek? merak edilen soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

EK TERCİHE AÇILAN ALANLAR

- Anesteziyoloji ve Reanimasyon
- Çocuk Cerrahisi
- Deri ve Zührevi Hastalıkları
- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
- Genel Cerrahi
- Göğüs Hastalıkları
- Halk Sağlığı
- Kalp ve Damar Cerrahisi
- Nöroloji
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
- Radyoloji
- Tıbbi Mikrobiyoloji
- Tıbbi Patoloji
- Üroloji

YDUS NE DEMEK?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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