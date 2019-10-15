YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS başvuru ekranı sizlerle

  • Bist 100
    95255.6
  • Dolar
    5,9072
  • Euro
    6,5073
  • Altın
    284,0110
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk-İsrailli şarkıcı Linet'ten anlamlı bağış! 'Mehmetçiklerimizin sonuna kadar yanındayım' Türk-İsrailli şarkıcı Linet'ten anlamlı bağış! 'Mehmetçiklerimizin sonuna kadar yanındayım'
Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Assos'ta 2 bin 300 yıllık balık tabağı ve olta kancası bulundu Assos'ta 2 bin 300 yıllık balık tabağı ve olta kancası bulundu
Karikatürist ve yazar Yaşaroğlu: Türk çizgi filmi kahramanının markalaşması adına her şeyi yaptık Karikatürist ve yazar Yaşaroğlu: Türk çizgi filmi kahramanının markalaşması adına her şeyi yaptık
Bir devrin güç simgesi 'Süleymaniye Külliyesi' Bir devrin güç simgesi 'Süleymaniye Külliyesi'
Grammy ödüllü Stanley Clarke İstanbul'da konser verecek Grammy ödüllü Stanley Clarke İstanbul'da konser verecek
"Dünyanın sıcaklığı ortalama 0,9 derece arttı" "Dünyanın sıcaklığı ortalama 0,9 derece arttı"
Teröristler Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere saldırdı Teröristler Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere saldırdı
Şebnem Özinal kimdir, kaç yaşında? Şebnem Özinal kiminle evli? Şebnem Özinal kimdir, kaç yaşında? Şebnem Özinal kiminle evli?
Bitlis'te metamfetamin ele geçirildi Bitlis'te metamfetamin ele geçirildi
Kreş yardımı başvuru şartları nelerdir? Çalışan anneye kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? Kreş yardımı başvuru şartları nelerdir? Çalışan anneye kreş desteği başvurusu nasıl yapılır?
İç hat uçak bileti fiyatlarında 450 TL’lik tavan fiyat uygulaması başladı İç hat uçak bileti fiyatlarında 450 TL’lik tavan fiyat uygulaması başladı
Yeni teknolojileri ile Bayraktar İHA’lar Barış Pınarı Harekatı’nda görev başında Yeni teknolojileri ile Bayraktar İHA’lar Barış Pınarı Harekatı’nda görev başında
Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı
Başkan Erdoğan: 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz Başkan Erdoğan: 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz
Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi'ne damga vuran fotoğraflar Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi'ne damga vuran fotoğraflar
Adana'da hırsızlık amacıyla kamyonetin üstüne çıkıp, daireye girmeye çalışan şüpheli yakalandı Adana'da hırsızlık amacıyla kamyonetin üstüne çıkıp, daireye girmeye çalışan şüpheli yakalandı
The Times'tan AB'ye kritik "Barış Pınarı Harekatı" ve Türkiye sorusu The Times'tan AB'ye kritik "Barış Pınarı Harekatı" ve Türkiye sorusu
İngiliz The Times: Barış Pınarı Harekatı sonrası zaten çatırdayan Batı ittifakında karmaşa ve dehşet saçıyor İngiliz The Times: Barış Pınarı Harekatı sonrası zaten çatırdayan Batı ittifakında karmaşa ve dehşet saçıyor
AÖF destek telefon numarası nedir? AÖF canlı danışmanlık sayfası AÖF destek telefon numarası nedir? AÖF canlı danışmanlık sayfası
Çin'den skandal Türkiye açıklaması Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Deniz Baykal'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması! Deniz Baykal'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
AB'nin Türkiye hamlesine İngiltere engeli! İtiraz ortaya çıktı AB'nin Türkiye hamlesine İngiltere engeli! İtiraz ortaya çıktı
Demet Akalın, Okan Kurt ile yeniden evlenmeyeceğini duyurdu Demet Akalın, Okan Kurt ile yeniden evlenmeyeceğini duyurdu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ekim 2019 Salı 10:35:23 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 10:37:00

YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS başvuru ekranı sizlerle

YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS başvuru ekranı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 9 Ekim'de başlayan YDS başvuruları yarın sona eriyor. YDS sınavına girmek isteyen adayların yarın akşama kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabiliyor. YDS başvuru süreci ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. e YDS başvuru ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor..

YDS sınavı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS 3 sınavı için başvuru süreci devam ediyor. YDS sınavına katılmak isteyen adaylar YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvurusu ne zaman yapılır? sorularının yanıtını araştırıyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin  https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabiliyor. e-YDS başvuru ekranına haberimiz içerisinden erişim sağanabiliyor.

YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları 09-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.  YDS sınavı için geç başvurular ise 31 Ekim 2019 tarihinde alınacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin  https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

e-YDS BAŞVURU EKRANI
 

YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı  ücreti 120,00 TL'dir. YDS ödeme yerleri; Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YDS SINAVI NE ZAMAN?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3), 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak, 3 saat (180 dakika) sürecek.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ