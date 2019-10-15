YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS başvuru ekranı sizlerle

YDS sınavı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS 3 sınavı için başvuru süreci devam ediyor. YDS sınavına katılmak isteyen adaylar YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvurusu ne zaman yapılır? sorularının yanıtını araştırıyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabiliyor. e-YDS başvuru ekranına haberimiz içerisinden erişim sağanabiliyor.

YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları 09-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. YDS sınavı için geç başvurular ise 31 Ekim 2019 tarihinde alınacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ücreti 120,00 TL'dir. YDS ödeme yerleri; Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YDS SINAVI NE ZAMAN?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3), 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak, 3 saat (180 dakika) sürecek.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.