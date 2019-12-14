Yarıyıl tatili ne zaman? sorusunun yanıtı öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk döneminin sonuna yaklaşan öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatilin ne zaman başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz ay ilk ara tatiline çıkan öğrenciler için okul 25 Kasım'da açılmıştı. Şimdi gözler 15 günlük Sömestre tatiline çevrildi. Yarıyıl tatili ne zaman? 2019 okul tatil takvimi haberimiz içerisinde yer alıyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.