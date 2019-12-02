VGM burs sonuçları yükseköğretim açıklandı mı? Üniversite VGM burs sonuçlarında geri sayım

  • Bist 100
    107721
  • Dolar
    5,7393
  • Euro
    6,3278
  • Altın
    271,1090
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip intihar etti! Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip intihar etti!
Milli futbolcu Kaan Ayhan: Çocukluğumdan beri Roma Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmayı hayal ediyorum Milli futbolcu Kaan Ayhan: Çocukluğumdan beri Roma Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmayı hayal ediyorum
Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklamalar Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklamalar
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi İstanbulspor Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi İstanbulspor
İYİ Parti'de sallandı! Naci Yıldırım istifa etti İYİ Parti'de sallandı! Naci Yıldırım istifa etti
Kumar borcu yüzünden bunalıma giren Tekel bayi işletmecisi, eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı Kumar borcu yüzünden bunalıma giren Tekel bayi işletmecisi, eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı
Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği cezası 2019 ne kadar? Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği cezası 2019 ne kadar?
Belhanda taraftarları resmen çıldırttı! 'Nagatomo'nun sağ ayağı senden daha iyi' Belhanda taraftarları resmen çıldırttı! 'Nagatomo'nun sağ ayağı senden daha iyi'
Mahkemelik olmuşlardı! "Yolda görsem kendisine selam veririm" Mahkemelik olmuşlardı! "Yolda görsem kendisine selam veririm"
Adalet Bakanı'ndan Ayşe Tuba Arslan açıklaması Adalet Bakanı'ndan Ayşe Tuba Arslan açıklaması
Beşiktaş'tan Caner Erkin'e şartlı mukavele Beşiktaş'tan Caner Erkin'e şartlı mukavele
Milyonluk aracıyla Nişantaşı'nda! 'Ben binerim kocam ödesin' Milyonluk aracıyla Nişantaşı'nda! 'Ben binerim kocam ödesin'
Ürdün'de bir evde çıkan yangında 13 Pakistanlı hayatını kaybetti Ürdün'de bir evde çıkan yangında 13 Pakistanlı hayatını kaybetti
Kupada 5. tur mücadelesi yarın oynanacak 5 maçla başlayacak Kupada 5. tur mücadelesi yarın oynanacak 5 maçla başlayacak
Ahmet Kural ve sevgilisinin kaçış planı tutmadı Ahmet Kural ve sevgilisinin kaçış planı tutmadı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 tutuklama FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 tutuklama
Anjelika Akbar: Türkiye’ye ilk görüşte aşık oldum Anjelika Akbar: Türkiye’ye ilk görüşte aşık oldum
KYK borçları silinir mi? KYK borçları yapılandırma nasıl yapılır? KYK borçları silinir mi? KYK borçları yapılandırma nasıl yapılır?
Mehmet Metiner: Arınç'tan cesaret alıp yeniden örgütleniyorlar Mehmet Metiner: Arınç'tan cesaret alıp yeniden örgütleniyorlar
Müge Boz: Delirmek üzereyim. Sürekli ağlıyorum! Müge Boz: Delirmek üzereyim. Sürekli ağlıyorum!
Şehit aileleri ve gazilerden CHP’ye tepki Şehit aileleri ve gazilerden CHP’ye tepki
Büyüme rakamları açıklandı Büyüme rakamları açıklandı
Dilmen: Muslera, neden Real Madrid, PSG'ye gitmiyor? Nedeni... Dilmen: Muslera, neden Real Madrid, PSG'ye gitmiyor? Nedeni...
Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 09:55:56 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:57:01

VGM burs sonuçları yükseköğretim açıklandı mı? Üniversite VGM burs sonuçlarında geri sayım

Üniversite öğrencileri için VGM burs sonuçlarında geri sayım sürüyor. Arama motorlarında "VGM burs sonuçları yükseköğretim açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde VGM burs sonuçlarını açıkladı. Ancak ortaöğretim öğrencilerinin burs başvuru sonuçları erişime açıldı. Yükseköğretim VGM burs sonuçları bu tarihte açıklanmadı. Öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. VGM yükseköğretim burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor...

VGM burs sonuçları yükseköğretim açıklandı mı? merak ediliyor. Üniversite VGM burs sonuçlarında geri sayım devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde ortaöğretim için VGM burs sonuçları açıklandı. Ancak yükseköğretim öğrencilerinin burs başvuru sonuçları erişime açılmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğtetim burs sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. İşte VGM yükseköğretim burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri..

VGM BURS SONUÇLARI YÜKSEKÖĞRETİM AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 EĞİTİM YILI ORTAÖĞRENİM Burs Başvuru Sonuçları  geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklandığı gün yükseköğretim burs sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. 25 Kasım'da kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Yükseköğrenim burs başvurularının değerlenmeleri devam edilmektedir."

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine VGM'nin internet sitesi üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerince bilgilendirmeler yapılacaktır.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VGM BURSU NE ZAMAN YATIYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ