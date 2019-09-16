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16 Eylül 2019 Pazartesi 15:51:34 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:53:22

Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları nereden sorgulanır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ek tercih yapan adaylar, yüksek öğretim kurumlarının çoğunun bu hafta eğitim öğretim hayatına başlamasıyla sonuçların açıklanmasını istiyor. YKS ek tercih sonuçları açıklandıktan sonra bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Üniversite ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

Üniversite ek tercih sonuçlarında heyecan sürüyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihlerini yaptı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile öğrenci adayları da bir üniversiteye kayıt yaptırıp yatıramayacağını öğrenmek istiyor. Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları nereden sorgulanır? sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Üniversite ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


 

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı da belli değil. Ancak bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Dolayısı ile bu hafta içinde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

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