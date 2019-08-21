Üniversite e-kayıt dönemi sona eriyor! Üniversite son kayıt tarihi 2019!

Üniversite e-kayıt dönemi sona eriyor. Üniversite e-kayıt hizmetinden faydalanmak için e-Devlet Kapısı Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olması gerekiyor. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar ise üniversite son kayıt tarihi 2019 hakkında yaptıkları araştırmaları yoğunlaştırdı. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adaylar yerleştikleri üniversiteye giderek asıl kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. Peki, Üniversite son kayıt tarihi 2019 ne zaman? Üniversite son kayıt tarihi ve kayıt için gerekli evraklar haberimizde yer alıyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Elektronik kayıtlar 16-21 Ağustos 2019

Üniversite yerleşkesinde yapılacak kayıtlar 19-23 Ağustos 2019

ÜNİVERSİTE KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Üniversite e-kayıt hizmetinden faydalanmak için e-Devlet Kapısı Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Kapısı Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. e-Devlet Kapısı Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız. Oluşturulan belgeleri görüntüleyebilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader veya PDF dosyalarını görüntüleme özelliği olan başka bir uygulama kurulu olmalıdır.