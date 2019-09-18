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18 Eylül 2019 Çarşamba 10:19:10 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:20:22

TUS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı

TUS sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı belli oldu. 2019-TUS ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları açıklandı. 01 Eylül 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2.Dönem) sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranını erişime açtı. ÖSYM TUS sonuçları ÖSYM sayfasından sorgulanabilecek. ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor...

Adayların heyecanla beklediği ÖSYM TUS sonuçları açıklandı. 01 Eylül 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2.Dönem) sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. 2019-TUS ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar "TUS sonuçları nereden sorgulanır?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

ÖSYM TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

TUS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. 2019-TUS (2. Dönem) Sınav Sonuçları ile 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınav Sonuçları ayrı ayrı sorgulanabiliyor.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. 

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