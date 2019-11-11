SMMM staj başlatma sonuçları açıklandı mı? SMMM staj başlatma sınav sonuçları sorgulama ekranı

SMMM staj başlatma sonuçları açıklandı mı? SMMM staj başlatma sınav sonuçları nereden sorgulanır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 12 Ekim’de gerçekleşen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarını bekleyen adaylar sorgulamayı nereden ve nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. SMMM staj başlatma sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

SMMM STAJ BAŞLATMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

SMMM SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçları henüz açıklanmadı, sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar http://www.tesmer.org.tr/ adresi üzerinden görüntülenebilecek. Sisteme kayıtlı olanlar T.C kimlik no ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

STAJA GİRİŞ SINAVI NEDİR?

Staj dosyasını tamamlayıp, staja başlamak için başvuru yapan stajyerler 5786 sayılı Kanunun 6.maddesine göre staja başlama değerlendirmesine katılacaklardır . Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır. Başvuru ayları Nisan, Ağustos ve Aralık'tır. Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi 'nin sorumluluğundadır. Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olmak şartı aranacaktır. Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabileceklerdir.

Staja başlama sınavını kazanan adaylar, en geç 2 yıl içerisinde staj başlatmak zorundadırlar. Staja başlamak için ilgili ayın en geç 10'una kadar SSK girişinin yapılmış olması gerekmektedir.

SMMM'LER NE İŞ YAPAR?

1- Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,

2- Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir,

3- Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar,

4- Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,

5- Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler,

6- Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar,

7- Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler,

8- Fizibilite raporları hazırlar,

9- Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yaparlar.