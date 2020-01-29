  • Bist 100
    119689
  • Dolar
    5,9585
  • Euro
    6,5569
  • Altın
    300,5850
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dünya Sağlık Örgütü'nden acil koronavirüs toplantısı Dünya Sağlık Örgütü'nden acil koronavirüs toplantısı
Elazığ'daki depremin yaraları sarılıyor Elazığ'daki depremin yaraları sarılıyor
Emel Yıldırım'dan şaşırtan itiraf: Ben de estetik kurbanıyım Emel Yıldırım'dan şaşırtan itiraf: Ben de estetik kurbanıyım
Gizem Karaca: İmitasyon kürküm bin kat değerli Gizem Karaca: İmitasyon kürküm bin kat değerli
Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz
Jose Sosa'dan et ziyafeti Jose Sosa'dan et ziyafeti
Melis Fis'ten 2 milyonluk başarı Melis Fis'ten 2 milyonluk başarı
Beren Saat ile Mehmet Günsur’un oynadığı 'Atiye’ dizisinin ikinci sezonu geliyor Beren Saat ile Mehmet Günsur’un oynadığı 'Atiye’ dizisinin ikinci sezonu geliyor
Burcu Kara tiyatroyla dönüyor Burcu Kara tiyatroyla dönüyor
Türk Kalp Vakfı yararına alışveriş Türk Kalp Vakfı yararına alışveriş
Beşiktaş, Oğuzhan'ı resmen açıkladı Beşiktaş, Oğuzhan'ı resmen açıkladı
Merve Özbey: Bin şarkım Demet Akalın'ın olsun Merve Özbey: Bin şarkım Demet Akalın'ın olsun
Selami Şahin repertuvarıyla şaşırtacak Selami Şahin repertuvarıyla şaşırtacak
Murathan Mungan için mikrofon başındalar Murathan Mungan için mikrofon başındalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Balık romatizma ağrısını önlüyor Balık romatizma ağrısını önlüyor
Kediyi yerden yere vurmuştu... İfadesi ortaya çıktı Kediyi yerden yere vurmuştu... İfadesi ortaya çıktı
Aynaya bak hastalığını gör Aynaya bak hastalığını gör
Çocukları da afete hazırlamalıyız Çocukları da afete hazırlamalıyız
Turp yiyin öksürüğü kesin Turp yiyin öksürüğü kesin
ÖSYM'nin geçen yılki sınavlarına 8 milyonun üzerinde aday katıldı ÖSYM'nin geçen yılki sınavlarına 8 milyonun üzerinde aday katıldı
AB'den 5G teknolojilerine yönelik kurallar AB'den 5G teknolojilerine yönelik kurallar
İngiliz ve Alman havayolu şirketleri Çin'e uçuşlarını durdurdu İngiliz ve Alman havayolu şirketleri Çin'e uçuşlarını durdurdu
Bugün burçları neler bekliyor? Bugün burçları neler bekliyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 18:20:03 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:20:39

ÖSYM'nin geçen yılki sınavlarına 8 milyonun üzerinde aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin geçen yıl düzenlediği sınavlara katılan 8 milyon 181 bin 654 adaya yönelik 9 bin 276 soru kullanıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından 2019 yılı sınav verileri paylaşıldı. Buna göre, 2019'da soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 2 bin 914 akademisyen ve öğretmen görev aldı.

Geçen sene yapılan sınavlara toplam 8 milyon 181 bin 654 aday katılırken, sınavlarda 1 milyon 136 bin 874 kişi görev yaptı. Sınavlar için 24 bin 977 bina sınav sorumlusu, 386 bin 120 salon başkanı, 399 bin 848 gözetmen görevlendirildi. Sınavlarda 15 bin 330 bina kamera görevlisi yer aldı.

22 bin 77 engelli adayın katıldığı sınavlarda, 8 bin 910 okuyucu ve işaretleyicilerden oluşan engelli salon görevlileri hazır bulundu.

ÖSYM'nin geçen yılki sınavlarında 13 bin 815 nakil aracı kullanılırken, nakil kuryeliği için 14 bin 152, sınav evrakı koruma görevlisi olarak da 850 kişi görevlendirildi.

Sınavlarda 3 bin 22 nüfus müdürlüğü, 102 bin 969 emniyet ve 3 bin 573 cezaevi görevlisi ile bin 883 cezaevi öğretmeni görev yaptı.

Sınav uygulamalarında 24 bin 977 sınav binası, 389 bin 372 sınav salonu kullanıldı.

En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav, 693 bin 163 görevli ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ