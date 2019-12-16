ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM Uzman Yardımcılığı şartları neler?

ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı yoğun ilgi görüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam 12 (On iki) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacak. ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman? ÖSYM Uzman Yardımcılığı şartları neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. 2020 ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, yazılı sınav 26/01/2020 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığı’nın ais.osym.gov.tr internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI ŞARTLARI NELER?

1) 2018 veya 2019 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre Arapça ve Rusça alanlarında asgari 70 puana, diğer alanlar için ise tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 75 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2018 veya 2019 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

4) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.