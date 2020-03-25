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25 Mart 2020 Çarşamba 19:06:58 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 01:04:56

Okullarda tatil uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yaptı

Okullarda tatil uzatılacak mı? sorusunun yanıtı ile ilgili bakanlıktan beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk; "Okullara verilen ara uzatılacak. Evden eğitim süreci 30 Nisan'a devam edecek" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlarla dün gerçekleştirdiği video konferansta uzaktan eğitim ve okullarda tatilin uzatılması hakkında “Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." açıklamasında bulunmuştu. Bugün toplanan Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi.

"EVDE EĞİTİM SÜRECİ 30 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bilim kurulunun önerisiyle evde eğitim süreci 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Prensip olarak sınavların zamanında yapılmasını önemsiyoruz. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi durumunda planlarımız hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun da önerisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldıklarını bildirdi.

Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir toplantıya başladıklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantıda Bilim Kurulu ile meselenin etraflıca ele alındığını belirten Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye nasıl baktığımızı ve ne tür bir beklenti ve ihtiyaç içinde olduğumuzu da paylaşma fırsatımız oldu." dedi.

Yaşanan sürecin dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele ve problem olduğuna dikkati çeken Selçuk, bu konuya Bakanlık olarak pedagojik açıdan baktıklarını, önceliğin de çocukların sağlığı olduğunu vurguladı.

Selçuk, eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları dünyadaki belli başlı ülkeleri günlük izleyerek tespit etmeye çalıştıklarına işaret ederek, televizyonlar üzerinden uzaktan eğitime başladıklarını anımsattı.

"EĞİTSEL İHTİYAÇLARIN TELAFİSİ, SINAVLAR KONUSUNDA HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

Bakan Selçuk, "Bu hafta bizim test haftamızdı ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili." diye konuştu.

SELÇUK, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ

"Bütün bu çalışmalara baktığımızda, eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Fakat bütün vatandaşlarımızın, anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarınızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan, bu bir maraton koşusudur, bu yolculuğu, koşuyu yürüteceğiz. Kimsenin gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın.

Bu çerçevede Bilim Kurulunun da önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız."

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili diğer mevzuat, ihtiyaçlar ve sınavlarla ilgili hususlara ilişkin de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumunun da söz konusu olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım. Sadece fiziksel sağlık değil onların ruhsal sağlığı da çok önemli. Bu anlamda da bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde giderek bütün bu boyutları da dikkate alan çalışmalarımız artacak."

AA

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