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08 Aralık 2019 Pazar 14:33:36 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 14:34:49

Okul ne zaman kapanacak? 2019 ve 2020 15 tatili ne zaman?

Okul ne zaman kapanacak? 2019 ve 2020 15 tatili ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk döneminin sonuna yaklaşan öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatil tarihlerini araştırıyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk ara tatiline çıkan öğrenciler için okul 25 Kasım'da açılmıştı. Şimdi gözler 15 günlük Sömestre tatiline çevrildi. Okul ne zaman kapanacak? 2019 ve 2020 15 tatili ne zaman? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Okul ne zaman kapanacak? 2019 ve 2020 15 tatili ne zaman? merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için bu sene 15 tatil haricinde dönemler arasında ara tatillerin de yapılacağını açıklanmıştı. Öğrenciler bir haftalık ilk ara tatilini geçtiğimiz hafta 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptılar. 25 Kasım'da okulları açılan öğrenciler şimdi 15 günlük yarıyıl tatillerinin ne zaman başlayacağını, okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. 2019 2020 15 tatili ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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