AÖF ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Muafiyet Sonuçları ve Muafiyet İtiraz Başvuru İşlemleri bugün başladı. Öğrenciler arama motorlarında "Muafiyet itiraz nedir? AÖF muafiyet itiraz başvurusu nedir, nasıl yapılır?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bugün başlayan AÖF Muafiyet itiraz başvurusu 20 Kasım'a kadar tarihleri yapılabilecek. AÖF muafiyet itiraz başvurusu kurumun resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek. AÖF muafiyet itiraz başvurusu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

AÖF MUAFİYET İTİRAZI NEDİR, NASIL YAPILIR?

2019-2020 öğretim yılında ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet itiraz/başvuru tarihleri 14 – 20 Kasım 2019 tarihleri arasında olup bu tarihlerden sonraki muafiyet itirazları ve başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Muafiyet İşlemleri için itiraz başvurusunda bulunmak isteyen öğrencinin aşağıdaki açıklamalara göre gerekli olan muafiyet belgesi ile birlikte hafta içi mesai saatleri arasında herhangi bir AÖF bürosuna başvurarak İtiraz Formunu doldurması gerekmektedir. Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin, muafiyet sonuçlarını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir. Muafiyet sonuçlarını kontrol etmeyen ve ilan edilen tarihlerde itiraz başvurusunda bulunmayan öğrencilerin daha sonra yapacakları başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2019-2020 öğretim yılında;

- ÖSYS Yeni Kayıt

- Ek Yerleştirme

- İkinci Üniversite

kapsamında kayıt yaptıran ve

▪ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II

▪ Türk Dili I – II

▪ Yabancı Dil I – II

derslerinden muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet sonuçları ve muafiyet itiraz başvuruları ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır.



KİMLER MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamaz. Bir yükseköğretim programından mezun olan ya da bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep eden öğrencilerin muafiyet itirazları ve başvuruları dikkate alınmaktadır.

MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN MUAFİYET SONUÇLARI

2019-2020 öğretim yılında İnternet Kayıt Başvurusunda muafiyet adımında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II dersleri için ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet sonuçları açıklanmıştır.

Öğrenciler, muafiyet sonuçlarını öğrenmek için;

1- http://aof.anadolu.edu.tr adresine girmeli,

2- “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmalı,

3- Durum Menüsünde “Ders Durum Paneli” bağlantısını açmalıdır.

4- Muafiyet işlemi yapılan dersler, “MU” harf notuyla gösterilmektedir.