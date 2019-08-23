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23 Ağustos 2019 Cuma 15:03:20 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:05:17

LGS 3. nakil başvurularında geri sayım! LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3. nakil başvurularında geri sayım sürüyor. LGS 3. nakil başvuru süresi bugün sona eriyor. Başvurularını tamamlayan adaylar LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları ve ikinci nakil sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklanmıştı. Yerleştirme esas nakil sonuçlarının açıklanması ile nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil başvuruları 19 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştı. LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirilmişti. Yüzde 1'lik dilimi kaplayan LGS 3. nakil başvuruları bugün sona eriyor.

LGS 3. nakil başvuru süresi bugün sona eriyor. Başvurularını tamamlayan adaylar LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları ve ikinci nakil sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklanmıştı. Yerleştirme esas nakil sonuçlarının açıklanması ile nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil başvuruları 19 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştı. LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirilmişti.  

LGS 3 NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

MEB'İN LGS AÇIKLAMASI

LGS kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları 19 Ağustos'tan itibaren 23 Ağustos'a kadar alınacak. 
 
LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirilmişti. 
 
LGS yerleştirme takvimine göre, boş kalan kontenjanlara, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınmaya başladı. Başvurular 23 Ağustos'a kadar sürecek.

LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

LGS 3. nakil başvuruları MEB'in e-okul sayfası üzerinden yapılıyor. Kullacı adı ve şifre ile ya da e-devlet ile giriş yapılabiliyor. 

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

LGS 3. nakil sonuçları 6 Eylül 2019 Cuma günü açıklanacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.
 
b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
 
c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
 
ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
 
d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir. 

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