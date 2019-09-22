KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri

KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri, yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile öğrenciler yurtlarına yerleştiler. Öğrencilere gerek dersler için gerekse boş zamanlarında ihtiyaç duydukları internet, KYK tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. KYK yurt internetine güvenli giriş yapılabilmesi için şifre işlemlerinin yapılması gerekiyor. KYK öğrencileri "KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt internet şifresi nereden alınır?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KYK YURT İNTERNET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

KYK yurt internet şifresi e-devlet üzerinden alınabiliyor. E-devlet'e giriş yapıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Ücretsiz Yurt İnterneti Öğrenci Şifre İşlemleri sayfası olan https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenci-ucretsiz-yurt-interneti-taahhut-islemleri adresinden işlem yapılabiliyor.

KYK YURT İNTERNETİ ÖĞRENCİ ŞİFRE İŞLEMLERİ

E-devlet hizmeti kullanılarak, kayıtlı olduğunuz KYK öğrenci yurdunda ücretsiz internetten yararlanabilmek için taahhüt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. KYK yurt internet şifresi alma işlemi 3 aşamadan meydana geliyor.

KYK yurt internet şifresi alma 1. adımı: Taahhütname onayı

KYK yurt internet şifresi alma 2. adımı: Başvuru formu

KYK yurt internet şifresi alma 3. adımı: İşlem sonucu

KYK yurt internet şifresi alımının ilk adımında taahhütname onayı gerekiyor. Akabinde ekrana çıkan başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra işlem sonucu ekranı görüntüleniyor.