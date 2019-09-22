  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Namık Kemal'i 23 yıl sonra yeniden yorumlayacak Namık Kemal'i 23 yıl sonra yeniden yorumlayacak
Şimdi emekli olsam en kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama formülü Şimdi emekli olsam en kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama formülü
Muğla'da güreş alanını terk eden boğalar bir kadını hastanelik etti Muğla'da güreş alanını terk eden boğalar bir kadını hastanelik etti
Bingöl'de Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor Bingöl'de Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor
ABD'de kimyasal paniği: Ölü ve yaralılar var! ABD'de kimyasal paniği: Ölü ve yaralılar var!
Çoban Festivali renkli görüntülere sahne oldu Çoban Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Beşiktaş Süper Kupa'da 16. kez şampiyon Beşiktaş Süper Kupa'da 16. kez şampiyon
Milli takım hocası Diagne'yi Giroud'a benzetti Milli takım hocası Diagne'yi Giroud'a benzetti
KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri
Villas-Boas: 'Luiz Gustavo'yu çok özlüyoruz' Villas-Boas: 'Luiz Gustavo'yu çok özlüyoruz'
Yolcu treni, araca çarptı: 2 yaralı Yolcu treni, araca çarptı: 2 yaralı
Giresunspor son nefeste eşitliği yakaladı Giresunspor son nefeste eşitliği yakaladı
Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durdu Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durdu
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Amerikalılara FETÖ uyarısı: FETÖ elebaşı Gülen şeytani bir ağı yönetiyor Amerikalılara FETÖ uyarısı: FETÖ elebaşı Gülen şeytani bir ağı yönetiyor
Kayıp olarak aranan Ayşegül, internette tanıştığı adamla kaçmış Kayıp olarak aranan Ayşegül, internette tanıştığı adamla kaçmış
Gazişehir Gaziantep, Rizespor'u devirmeyi başardı Gazişehir Gaziantep, Rizespor'u devirmeyi başardı
Son Dakika... Trump, BM zirvesinde İranlı yetkililerle görüşmeyecek Son Dakika... Trump, BM zirvesinde İranlı yetkililerle görüşmeyecek
Düğünde sandalye kavgası cinayetle bitti Düğünde sandalye kavgası cinayetle bitti
Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma
Deşifre: CHP'den Faik Öztrak ile İyi Partili Durmuş Yılmaz, gizlice IMF yetkilileriyle görüştü Deşifre: CHP'den Faik Öztrak ile İyi Partili Durmuş Yılmaz, gizlice IMF yetkilileriyle görüştü
Ekinoks nedir, ekinoks ne zaman? Ekinoks tarihleri ve özellikleri nelerdir? Ekinoks nedir, ekinoks ne zaman? Ekinoks tarihleri ve özellikleri nelerdir?
Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma
Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe'nin kurulan kadrosu mucize gibi' Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe'nin kurulan kadrosu mucize gibi'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Eylül 2019 Pazar 16:48:03 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 16:49:25

KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri

KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile yurtlarına yerleşen ve üniversite hayatına başlayan öğrenciler, yurtta sunulan ücretsiz internet için öğrenci şifre işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. KYK öğrencileri "KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt internet şifresi nereden alınır?" sorularının yanıtını araştırıyor. KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri, yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile öğrenciler yurtlarına yerleştiler. Öğrencilere gerek dersler için gerekse boş zamanlarında ihtiyaç duydukları internet, KYK tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. KYK yurt internetine güvenli giriş yapılabilmesi için şifre işlemlerinin yapılması gerekiyor. KYK öğrencileri "KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt internet şifresi nereden alınır?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor.  KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KYK YURT İNTERNET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

KYK yurt internet şifresi e-devlet üzerinden alınabiliyor. E-devlet'e giriş yapıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Ücretsiz Yurt İnterneti Öğrenci Şifre İşlemleri sayfası olan https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenci-ucretsiz-yurt-interneti-taahhut-islemleri adresinden işlem yapılabiliyor. 

KYK YURT İNTERNET ŞİFRESİ ALMA EKRANI


 

KYK YURT İNTERNETİ ÖĞRENCİ ŞİFRE İŞLEMLERİ

E-devlet hizmeti kullanılarak, kayıtlı olduğunuz KYK öğrenci yurdunda ücretsiz internetten yararlanabilmek için taahhüt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. KYK yurt internet şifresi alma işlemi 3 aşamadan meydana geliyor.

KYK yurt internet şifresi alma 1. adımı: Taahhütname onayı

KYK yurt internet şifresi alma 2. adımı: Başvuru formu

KYK yurt internet şifresi alma 3. adımı: İşlem sonucu

KYK yurt internet şifresi alımının ilk adımında taahhütname onayı gerekiyor. Akabinde ekrana çıkan başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra işlem sonucu ekranı görüntüleniyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ