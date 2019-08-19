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KYK yurt başvuruları e-devletten nasıl yapılır? KYK yurt başvuru kılavuzu 2019! KYK yurt başvuruları e-devletten nasıl yapılır? KYK yurt başvuru kılavuzu 2019!

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19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:33:23 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:35:31

KYK yurt başvurusu yapma sayfası! KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2019?

KYK yurt başvurularının alınmaya başlaması ile KYK başvuruları ile ilgili süreç ve detaylar gündeme oturdu. Yaşadıkları il dışında veya evine uzak bir üniversiteye yerleşen ve kayıt olacak öğrenciler yurt araştırmalarına başlamıştı. KYK yurt başvurularının başladığı bugün ilan edildi. KYK yurt başvurusu yapma sayfası erişime açıldı. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? İşte KYK yurt başvuru süreci ve son dakika gelişmeleri

KYK yurt başvuru döneminin başlaması ile KYK başvuru süreci ve diğer detaylar merak konusu oldu. Yaşadıkları il dışında veya evine uzak bir üniversiteye yerleşen ve kayıt olacak öğrenciler yurt araştırmalarına başlamıştı. KYK yurt başvurularının başladığı bugün ilan edildi. KYK yurt başvurusu yapma sayfası erişime açıldı. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? İşte KYK yurt başvuru süreci ve son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

KYK yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru sürecinde profil bilgileri azami önem arz ediyor. Dolayısı ile bilgilerin güncel olması gerekiyor. Başvuru Alanı iki seçenekten oluşuyor. ÖSYM ve ARASINIF. 2019-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM; 30 Haziran 2019 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapılması gerekiyor.

KYK yurt başvurularının adımları KYK yurt başvuru kılavuzunda yer alıyor. KYK yurt başvuru kılavuzuna haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KYK YURT BAŞVURU KILAVUZU 2019
 

KYK YURT BAŞVURU SAYFASI 2019

KYK YURT BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIYOR?

Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz. 

“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.

Başvuru yaptığınız bölümünüzün bulunduğu il/ilçe bilgilendirme metnini dikkatli inceleyiniz ve doğruluğundan emin olduktan sonra “Okul/Fakülte/Bölüm/Sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise “Profilim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz.

Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz “Başvur” kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız.

“Başvurunuz başarıyla alınmıştır.” Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda “Yazdır” butonu ile yazdırabilirsiniz.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. KYK Yurt Başvuru Sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecek. KYK yurt başvurularının açıklanması halinde haberimiz içerisinde yer alacak.

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