KYK yedek sonuç sorgulama ekranı: KYK 13. yedek yurt sonuçları belli oldu!

KYK 13. yedek yurt sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı başvuru yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 13. yedek yurt sonuçları bugün belli oldu. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için 4. yedek yurt sonuçları açıklandı. KYK yurt yedek sonuçlarını bekleyen öğrenciler, açıklanan sonuçları sorgulamak istiyor. KYK yedek yurt sonuçları e-devlet kapısından ya da kimlik belgeleri ile giriş yapılarak sorgulanabiliyor.

10.10.2019-13.10.2019 tarihleri arasında yapılan 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuru sonucu da açıklanmıdı. İşte KYK yedek sonuç sorgulama ekranı..

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuruları da alınıyor. Yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuru ekranı ile KYK yedek yurt sonucu sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.







YEDEĞİ BİTEN YURTLARA BAŞVURU

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu alınıyor. Kurum il ve ilçelerin listesini yayınladı. Yedeği Biten İl ve İlçelerin listesi için tıklayınız.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.