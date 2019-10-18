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18 Ekim 2019 Cuma 15:30:30 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 15:31:58

KYK kredisi kimlere çıkar? KYK bursu kimlere çıkar?

KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz gün başladı. KYK burs ve kredilerine başvurmak isteyen öğrenciler konuya ilişkin araştırma yapıyor. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen para oluyor. Kredi ise Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen para oluyor. Peki, KYK kredisi kimlere çıkar? KYK bursu kimlere çıkar? merak ediliyor. Konuya ilişkin detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor...

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek KYK burs ve kredilerine başvurmak isteyen öğrenciler başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen para oluyor. Kredi ise Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen para oluyor. Peki, KYK kredisi kimlere çıkar? KYK bursu kimlere çıkar? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR?

Ön lisans öğrencileri, 
Lisans öğrencileri, 
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, 
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, 
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU KİMLERE ÇIKMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, 

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, 
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, 
Yabancı uyruklu öğrenciler, 
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, 
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, 
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, 
Açık öğretim ve uzaktan  eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , 
burstan yararlanamazlar.

KYK KREDİSİ KİMLERE ÇIKAR?

Ön lisans öğrencileri, 
Lisans öğrencileri, 
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK KREDİSİ KİMLERE ÇIKMAZ?

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç) 
Ek süre öğrenim gören öğrenciler, 
Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, 
Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince) 
Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler, 
Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 
Yabancı uyruklu öğrenciler, 
Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler, 
Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler, 
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

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