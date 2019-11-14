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14 Kasım 2019 Perşembe 15:52:00 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 15:52:34

KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama ekranı: KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK kredi ve burs sonuçları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK kredi ve burs sonuçları nereden sorgulanır? merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, geçtiğimiz günlerde sonuçlar hakkında açıklamada bulundu. Peki, KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanır? Kredi ve burs sonuçlarına ilişkin son gelişmeleri sizler için derledik. İşte KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama ekranı..

KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK kredi ve burs sonuçları nereden sorgulanır? sorularının yanıtı gündemin araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler her gün arama motorlarında araştırma yaparak son durumu öğrenmek istiyor. Öğrenciler KYK'nın web sitesi ile sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, geçtiğimiz günlerde sonuçlar hakkında açıklamada bulundu. Peki, KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte kredi ve burs sonuçlarına ilişkin son gelişmeler..

 

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, Twitter hesabı üzerinden "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr  resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." şeklinde açıklamada bulundu.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


KYK BURS ZAMMI NE KADAR?

Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.  AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı. Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek..

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında
İkiyle bitenler ayın yedisinde
Dörtle bitenler ayın sekizinde
Altıyla bitenler ayın dokuzunda
Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURSU SAAT KAÇTA YATAR?

KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.

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