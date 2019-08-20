KYK kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu ne zaman 2019? sorularının yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

KYK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK kredi başvurusu e-devlet üzerinden yapılıyor. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN 2019?

KYK kredi başvurusunun ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar doğrultusunda KYK kredi başvurularının Ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor. Ancak Ekim ayının kaçında açıklanacağı henüz belli değil.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.