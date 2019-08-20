  • Bist 100
    96490.7
  • Dolar
    5,7179
  • Euro
    6,3364
  • Altın
    275,8020
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz Bakan Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz
Herkes hamile sanıyordu... Polisin dikkati sayesinde yakalandı Herkes hamile sanıyordu... Polisin dikkati sayesinde yakalandı
İzmir'de yangınların ardından fidan dikme kampanyası İzmir'de yangınların ardından fidan dikme kampanyası
Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi
İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana 843 sivil öldürüldü İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana 843 sivil öldürüldü
Radamel Falcao yerine Slimani imza atıyor Radamel Falcao yerine Slimani imza atıyor
Necib Mahfuz ile bütünleşen 'sokak, tekke ve müze' Necib Mahfuz ile bütünleşen 'sokak, tekke ve müze'
İzmirli belediye işçisi 'Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na başladı İzmirli belediye işçisi 'Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na başladı
İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak
Galatasaray Ozornwafor'u Kayserispor'a kiralıyor Galatasaray Ozornwafor'u Kayserispor'a kiralıyor
İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu
İDDEF bayramda 2,3 milyon mazlumun yüzünü güldürdü İDDEF bayramda 2,3 milyon mazlumun yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Dursun'un adı son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak Prof. Dr. Dursun'un adı son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak
YİMER 10 bin 507 kişinin hayatını kurtardı YİMER 10 bin 507 kişinin hayatını kurtardı
KYK kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu ne zaman 2019? KYK kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu ne zaman 2019?
Yanan ormanlar imara mı açılıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı Yanan ormanlar imara mı açılıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması geldi İsmail Kartal'dan transfer açıklaması geldi
Eskişehirspor Başkanı istifa kararından vazgeçti Eskişehirspor Başkanı istifa kararından vazgeçti
Cilvegözünde TIR yoğunluğu Cilvegözünde TIR yoğunluğu
Tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü Tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü
Tarihi 'mavi medrese' müzeye dönüştürülecek Tarihi 'mavi medrese' müzeye dönüştürülecek
Meteler efeler ve fatihler inlerine girdi Meteler efeler ve fatihler inlerine girdi
Galatasaray Konyaspor maçına hazırlanıyor Galatasaray Konyaspor maçına hazırlanıyor
Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 15:14:27 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 15:16:28

KYK kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu ne zaman 2019?

KYK kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu ne zaman 2019? sorularının yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile öğrenciler kredi başvuruları hakkında araştırma yapmaya başladı. Kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor. KYK kredi başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

KYK kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu ne zaman 2019? sorularının yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

KYK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK kredi başvurusu e-devlet üzerinden yapılıyor.  E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. 

KYK KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN 2019?

KYK kredi başvurusunun ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar doğrultusunda KYK kredi başvurularının Ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor. Ancak Ekim ayının kaçında açıklanacağı henüz belli değil.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ