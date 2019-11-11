KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları sorgulama ekranı

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları nereden sorgulanacak? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler KYK'nın web sitesi ile sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, geçtiğimiz günlerde sonuçlar hakkında açıklama yaptı. KYK burs sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Kredi ve Yurtlar Kurumu, Twitter hesabı üzerinden "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." şeklinde açıklamada bulundu.

KYK BURS ZAMMI NE KADAR?

Öğrenim kredisi müjdesini Başkan Erdoğan açıkladı. Bu yenilenen KYK burslarına göre; yeni KYK öğrenim kredisi fiyatları lisansta 550 TL, yüksek lisansta 1100 TL, doktorada da 1650 TL oluyor. Yeni zamlar Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURSU SAAT KAÇTA YATAR?

KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.