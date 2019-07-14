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14 Temmuz 2019 Pazar 12:45:56 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:47:32

KPSS puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2019 değerlendirmesi

KPSS puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2019 değerlendirmesi nasıl olur? sorularının yanıtları tüm adaylar tarafından araştırılıyor. KPSSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek Genel Kültür oturumuna 644 bin 557, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katıldı. KPSS ilk oturum 10.15 itibari ile başladı. Eğitim Bilimleri oturumu ise 14 Temmuz'da saat 14.45'te başlayacak. Sınav süresi 100 dakika olarak belirlendi. KPSS sınavlarının ardından gözler puan hesaplamalarına çevrildi. Milyonlarca aday KPSS değerlendirmesinin nasıl yapılacağını merak ediyorlar. KPSS puan hesaplama ve değerlendirme hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılıyor. KPSS için heyecanla beklenen gün geldi çattı. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak. Sınavın sabah oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür saat 10.15'te yapıldı ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Öğleden sonra 14.45'te gerçekleştirilecek olan Eğitim Bilimleri oturumuna katılacakların da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. KPSS adayları sınav sonucunu tahmin edebilmek için puan hesaplamasının nasıl yapılacağını bilmel istiyorlar. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2019 değerlendirmesi nasıl olacak? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. 

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK? 
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS 2019 DEĞERLENDİRMESİ 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar verirken Tablo-2’yi göz önünde tutmalıdır. Bir KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birinde en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır. 

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