KPSS nitelik kodu nedir? KPSS 7225 nitelik kodu, 6225 nitelik kodu, 7113 nitelik kodu ne anlama geliyor? soruları tüm KPSS adayları tarafından merak ediliyor. Kamuya bağlı kuruluşlarda memur olarak istihdam edilmek için tercih işlemi yapacak olan vatandaşlar, kılavuzlarda yer alan kodları araştırmaya başladılar. Heyecanla beklenen KPSS tercih dönemi bugün başladı. 2019/1 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercihlerini 18 Temmuz 2019 tarihine kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşlemler internet üzerinden 18 Temmuz 2019 gecesi, saat 23.59’a kadar yapılabilecek. KPSS tercihleri ve KPSS nitelik kodu hakkında tüm detaylar haberimizde...

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, yayımlanan tercih kılavuzundaki “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

NİTELİK KODU NE ANLAMA GELİYOR?

6225= M.E.B. Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

7225= Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

7257= Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

6514= D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6510= C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

KPSS 7225 NİTELİK KODU NEDİR?

Memuriyette güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını ifade eden KPSS 7225 nitelik kodu, 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk kez uygulandı. "7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" anlamına gelen bu nitelik kodu, birçok pozisyon için dahil edildi.

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.

7113 NİTELİK KODU NEDİR?

7113 Nitelik Kodu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan doküman dosyasında şu şekilde tanımı yapılmaktadır: ''KPDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek''.

1101 NİTELİK KODU NEDİR?

1101 nitelik kodu açıklaması “Cinsiyeti Erkek Olmak” olarak verilmiştir. Yani 1101 nitelik kodu bulunan kadro ve pozisyonlara sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir. Başvurularınızı gerçekleştirirken nitelik kodlarına dikkat etmelisiniz. 1101 nitelik kodu da ilgili kadronun sadece erkek adaylar için olduğunu vurgulamaktadır.