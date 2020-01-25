  • Bist 100
    122142
  • Dolar
    5,9448
  • Euro
    6,5556
  • Altın
    299,5530
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Elazığ'da konuşuyor Başkan Erdoğan Elazığ'da konuşuyor
Havalimanında Loris Karius'a tepki: Go home Havalimanında Loris Karius'a tepki: Go home
Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Andre Sousa'yı transfer ettiğini açıkladı Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Andre Sousa'yı transfer ettiğini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesinde yaşayanlardan 3 ay vergi almayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesinde yaşayanlardan 3 ay vergi almayacak
"İnternet salonları" okullardan 100 metre uzaklıkta olacak "İnternet salonları" okullardan 100 metre uzaklıkta olacak
Çaykur Rizespor'da Joseph Attamah'ın sözleşmesi feshedildi Çaykur Rizespor'da Joseph Attamah'ın sözleşmesi feshedildi
Kayserispor sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı Kayserispor sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı saat kaçta? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı saat kaçta? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap: Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap: Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz
AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
AFAD'dan çok önemli yardım uyarısı! AFAD'dan çok önemli yardım uyarısı!
Denizlispor, Antalyaspor maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak Denizlispor, Antalyaspor maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak
Enkaz altında telefon bağlantısı yapılan Azize kurtarıldı Enkaz altında telefon bağlantısı yapılan Azize kurtarıldı
Beşiktaş'tan Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu Beşiktaş'tan Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu
Nalçacılılar Taraftar Derneği, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı Nalçacılılar Taraftar Derneği, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
Ekrem İmamoğlu Elazığ'a şov yapmaya gidiyor Ekrem İmamoğlu Elazığ'a şov yapmaya gidiyor
2020 İSMEK kayıtları ne zaman bitiyor? İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır? 2020 İSMEK kayıtları ne zaman bitiyor? İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır?
Başkan Erdoğan Elazığ'da Başkan Erdoğan Elazığ'da
UMKE açılımı nedir? UMKE nedir, görevleri nelerdir? UMKE açılımı nedir? UMKE nedir, görevleri nelerdir?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem soruşturması başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem soruşturması başlattı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Elazığ depremi açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Elazığ depremi açıklaması
Adalet Bakanlığı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı Adalet Bakanlığı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı
Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı - VIDEO Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı - VIDEO
Akılalmaz olay! Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı Akılalmaz olay! Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ocak 2020 Cumartesi 16:32:29 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 16:47:47

"İnternet salonları" okullardan 100 metre uzaklıkta olacak

İnternet salonları ile örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokulları arasında en az 100 metre uzaklık bulunacak. İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyecek. Salonlar, 4 yıl içinde bu hüküme uygun hale getirilecek.

İnternet salonlarının, örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekecek.

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken, okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gereken umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasına internet kafeler de eklendi.  

İnternet kafeleri de meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerler gibi örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından en az yüz metre uzaklıkta bulunacak. 

İnternet salonlarında masalar ve sırt sırta gelen sandalyeler arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacak.

Bu iş yerleri için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranacak.

Sorumlu müdür görevlendirilen hallerde ise bu şart, iş yeri sahibi veya sorumlu müdürden birisi için geçerli olacak. Bu diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmesi gerekecek. 

İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak.

İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyecek. Salonlar 4 yıl içinde bu hüküme uygun hale getirilecek.

Bu salonlarda masalar en az 72x52 santimetre ölçülerinde olacak ve masayla sandalye sırtı arasında en az 55 santimetre boşluk bulundurulacak.

Pencereler, dışarıdan içerisinin görünmesini sürekli olarak engellemeyen perde, jaluzi gibi malzemeler ile kapatılacak. İnternet salonlarının, 3 ay içerisinde bu düzenlemeyi yapması gerekecek.

Duvarlarda, monitör, klavye, fare, yazıcı, tarayıcı, fare altlıkları gibi bilgisayar donanım birimlerinde ve masaüstü ekran koruyucusu, masaüstü ekran arka plan gibi bilgisayar yazılım birimlerinde ilgili mevzuatça yasaklanan içeriklere sahip görseller, optik oyunlar, hologramlar (lazer fotoğraflar), sloganlar ve yazılar bulunamayacak. Bu düzenleme için internet salonlarına 1 ay süre verildi.

İnternet salonlarında, kullanıcılar arası paravan, kabin veya ayırıcı gibi unsurlar bulundurulamayacak ve özel oda türü uygulamalar yapılamayacak. Salonlar 3 ay içinde bu hükme uygun hale getirilecek. 

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ