YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. Büyük bir heyecanla beklenen YKS sonuçlarına ilişkin araştırmalar yapılnaya başlandı. Üniversitede Hukuk okumak isteyen öğrenler Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri belli oldu mu? Hukuk 2019 taban tavan puanları açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve taban tavan puanları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

HUKUK FAKÜLTESİ YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (Yks) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan bilgiye göre Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türü Eşit Ağırlık olarak kullanılıyor. Başarı sırası ise En düşük 190 bininci (190.000) alınıyor.

2018 YILI HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

2018 YKS verilerine göre bazı okulların taban puanları haberimizde yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 431,12. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 4 bin 670 olarak açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim taban puanı 414,95. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 9 bin 916 olarak açıklandı.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 522,99. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 99 olarak açıklandı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 415,95. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 9 bin 476 olarak açıklandı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim taban puanı 406,46. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 14 bin 120 olarak açıklandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 403,46. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 15 bin 866 olarak açıklandı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 438,30. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 3 bin 412 olarak açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 426,70. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 5 bin 746 olarak görüntülenmekte.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 408,45. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 13 bin 52 olarak açıklandı.

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 405,06. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 14 bin 957 olarak açıklandı.

YKS PUAN HESAPLAMA

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP‘yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.