06 Şubat 2020 Perşembe 11:39:52 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 11:43:40
Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi
24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası Elazığ'da okulların açılma tarihi 17 Şubat'a ertelendi.
Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat'a kadar uzatıldı.
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