EKPSS 2020 başvuru tarihi: EKPSS başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı olan EKPSS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EKPSS sınavına girmek isteyen adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve başvuruların ne zaman alınacağını öğrenmek istiyor. EKPSS 2020 sınav ve başvuru tarihleri, ÖSYM 2020 sınav takvimi kapsamında açıklandı. EKPSS 2020 başvuru tarihi yaklaşıyor. Merakla araştırılan EKPSS 2020 başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor. EKPSS 2020 başvuru tarihi haberimizde..





EKPSS 2020 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak.

EKPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS sınavı 26 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.