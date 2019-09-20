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20 Eylül 2019 Cuma 15:22:40 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 15:23:56

Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? Ek tercih kayıt için gerekli evraklar

Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? Ek tercih kayıt için gerekli evraklar nelerdir? merak ediliyor. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar dün erişime açıldı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabiliyor. Bir üniversiteye yerleşen adaylar kayıt sürecini araştırıyor. Ek tercih kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapıldığına haberimizden ulaşılabiliyor. İşte Ek tercih kayıtları ile ilgili merak edilen detaylar

Ek tercih kayıtları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. YKS ek yerleştirme sonuçları dün ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, ÖSYM sonuç sayfasından bir üniversiteye kayıt hakkı kazanıp kazanamadığını öğrendi. 15 bin 573 kişi lisans, 32 bin 794 kişi önlisans olmak üzere toplamda 48 bin 367 kişi bir üniversiteye yerleşti. Şimdi bu 48 bin 367 kişi kayıtların nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? Ek tercih kayıt için gerekli evraklar nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ek tercih kayıtlarına ilişkin merak edilenler haberimizde yer alıyor.

EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. 

EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK TERCİH KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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