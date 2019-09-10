Ek tercih dönemi 2019 yarın bitiyor! Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. ÖSYM'ni yayınladığı kılavuza göre, 5 Eylül'de başlayan üniversite ek tercih dönemi yarın 11 Eylül'de sona eriyor. Başvuruları henüz tamamlamamış veya başvurularında değişiklik yapmak isteyen adayların yarın akşama kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca ek tercih ücreti ödemesinin de 12 Eylül akşamına kadar yapılması gerekiyor. Aksi halde yapılan tercihler geçerli sayılmıyor.

EK TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2019-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2019- YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.

2019-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2019-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

EK tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.