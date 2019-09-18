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18 Eylül 2019 Çarşamba 09:56:12 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:57:27

Ek tercih 2019 sonuçlarında geri sayım: ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı?

Ek tercih 2019 sonuçlarında geri sayım sürüyor. YKS ek tercih yapan adaylar hergün sürekli olarak "ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasını isteyen adaylar Twitter üzerinden EkTercihlerAcıklansın hashtag'i ile ÖSYM Başkanlığı ile ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e twitler atıyor. Bir an önce sonuçların açıklanmasını isteyen adaylar, sonuç doğrultusunda kendilerine bir yol çizeceklerini sosyal medya üzerinden belirtiyor. ÖSYM ek tercih sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı? gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir fakülteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerini yaptı. Adaylar ek tercihlerini en son 11 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Ek tercihlerin alınmasının üstünden 1 hafta geçti. 9 Eylül Pazartesi günü itibari ile yeni eğitim öğretim dönemi başladı. YKS tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını isteyen adaylar sosyal medya üzerinden sonuçlar doğrultusunda kendilerine bir yol çizeceklerini belirtiyor. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasını isteyen adaylar Twitter üzerinden #EkTercihlerAcıklansın hashtag'i ile ÖSYM Başkanlığı ile ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e twitler atıyor. Ek tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

EK tercih sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ ATILAN TWETLER

Mortiyo : Uykum var ama uyuyamıyorum da... #ektercih #EkTercihlerAcıklansın

Sevilay Seymen : Bence 18'inde kesin açıklanır . Sizce? #ektercih #EkTercihlerAcıklansın

Kerevizlipasta : #ektercih Bak gözünü sevdiğim @halis_aygun bugün dersim 1 de bitiyor çıktığımda açıklanmış olarak göreyim şu garibanı sevdir nolursunnnnnnnnnnn
#EkTercihlerAcıklansın

Resul Akıncı : Yks ek tercih sonuçlarının açıklanmasını merakla ve bekleyen  üniversite öğrenci adayları Zannım ve kanaatimce yarın öğle veya akşam  saatlerinde  sonuçlar muhtemelen açıklanacaktır. Umarım sonuç tahmin ettiğim vakitte paylaşılır.#Yksektercih #EkTercihlerAcıklansın
#ektercih

Mecruh : Yine şafak operasyonu gibi gecenin yarısında açıklarsınız diye bekliyorum #EkTercihlerAcıklansın

Kutluay: ARKADAŞLAR 12de AÇIKLANACAK DİYOLAR DOĞRU MU? #ektercih #ektercih2019 #EkTercihlerAcıklansın #ösym

İlaydaa: Bülbülün güle ihtiyaç duyduğu gibi benim de sonuçların açıklanmasına ihtiyacım varr #ektercih 
#ektercih2019 
#EkTercihlerAcıklansın

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