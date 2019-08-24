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24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10:04 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11:22

e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? e-YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası

e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? e-YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sınav başvurularını tamamlayan adayları beklediği gün geldi.ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı bugün gerçekleşiyor. Adaylar, 80 soruyu yanıtlamak için 180 dakika boyunca ter dökecek. e-YDS sınavı giriş belgesini henüz çıkarmayan adaylar ais.osym.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yaparak giriş belgelerini alabilecek. e-YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfasına haberimiz üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? e-YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sınav başvurularını tamamlayan adayları beklediği gün geldi.ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı bugün gerçekleşiyor. Adaylar, 80 soruyu yanıtlamak için 180 dakika boyunca ter dökecek. e-YDS sınavı giriş belgesini henüz çıkarmayan adaylar ‘ais.osym.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yaparak giriş belgelerini alabilecek. e-YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfasına haberimiz üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. 

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRME SAYFASI
 

e-YDS SINAVI SAAT KAÇTA?

e-YDS sınavı saat 13:45'te başlayacak. e-YDS 2019/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

e-YDS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YDS puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.

e-YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK.

e-YDS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. ÖSYM'nin sınav sonuçlarına dair yaptığı açıklama şu şekilde:

Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki adaylar (T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası değişen adaylar), yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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