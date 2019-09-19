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19 Eylül 2019 Perşembe 11:44:23 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:45:39

DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı?

DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019-DGS yerleştirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde açıklanmıştı. Adaylar sonuçlara bu tarihte ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabildiler. Kayıt işlemleri ise 9-13 Eylül tarihleri arasında yapıldı. DGS sonuçlarına göre bir fakülteye yerleşemeyenler şansını bir kez daha denemek istiyor. Ek tercih yapmak isteyenler DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasını ve DGS ek tercih başvurularının başlamasını bekliyor.

İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen öğrenci adayları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavına girdiler. DGS sonuçları 4 Eylül'de açıklandı. Bir fakülteye yerleşme hakkına sahip olan adaylar kayıt işlemlerini tamamladı. Bir fakülteye yerleşmeyen adaylar ise ek tercih döneminin başlamasını bekliyor. Adaylar, DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? sorularının yanıtını yoğun olarak araştırıyor.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih dönemi henüz başlamadı. DGS ek tercih dönemi açıklandıktan sonra DGS ek tercih tarihleri haberimiz içerisinde yer alacak.

DGS EK TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu da henüz yayınlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra haberimizden erişim sağlanabilecek.

DGS EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILIYOR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. 

Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. 2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. 

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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