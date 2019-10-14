DGS ek tercih ÖSYM sonuç sayfası: DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman?

DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. 2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. Başvurularını 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yapan adaylar DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. O sonuçlar ÖSYM tarafından bugün açıklandı. DGS ek tercih ÖSYM sonuç sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

DGS EK TERCİH ÖSYM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek. Adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.





DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.