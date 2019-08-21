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21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:15:00 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:17:43

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı! BİLSEM mülakat sonuçları MEB sayfası

BİLSEM mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. BİLSEM sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenci adayları ve velileri internet üzerinden BİLSEM mülakat sonuçları MEB sayfası hakkında aramalar yapıyor. MEB daha önce yaptığı duyurularda BİLSEM mülakat sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacağını ilan etmişti. Saat 16:14 itibari ile BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı. BİLSEM mülakat sonuçları MEB sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

BİLSEM mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. BİLSEM sonuçları için geri sayım sürüyor. Sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen öğrenci adayları ve velileri internet üzerinden BİLSEM mülakat sonuçları MEB sayfası hakkında aramalar yapıyor. MEB daha önce yaptığı duyurularda BİLSEM mülakat sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacağını ilan etmişti. Saat 16:15 itibari ile BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı.  BİLSEM mülakat sonuçları MEB sayfasına haberimiz içerisinden ulaşılabiliyor.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI MEB SAYFASI
 

MEB'İN BİLSEM AÇIKLAMASI

Genel zihinsel yetenek alanında 130 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Resim yetenek alanında 90 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenicilerimizin 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

BİLSEM sonuçları https://www.meb.gov.tr/ ve orgm.meb.gov.tr siteleri üzerinden erişime açılacak. Erişime açılacak sayfa üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek. 

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi 26 Ağustos'ta başlayacak. Bilim ve sanat merkezi kayıtları 13 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

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