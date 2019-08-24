BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nereden ve nasıl yapılacak?

  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları nereden öğrenilir? Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları nereden öğrenilir?
Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır
skişehir'de oluşan obruklar vatandaşları korkutuyor skişehir'de oluşan obruklar vatandaşları korkutuyor
Sakarya'da denize giriş yasaklandı Sakarya'da denize giriş yasaklandı
İdlib'de bombalı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı İdlib'de bombalı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kimler arabulucu olabilir? Arabuluculuk başvuru formu Kimler arabulucu olabilir? Arabuluculuk başvuru formu
Astronot Anne McClain boşanma sürecindeki eşinin banka hesaplarına uzaydan eriştiği iddia edildi Astronot Anne McClain boşanma sürecindeki eşinin banka hesaplarına uzaydan eriştiği iddia edildi
Uşak'ta orman yangını Uşak'ta orman yangını
Tüm dünya Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türk'ün gücünü gördü Tüm dünya Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türk'ün gücünü gördü
Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajındaki incelemelerde bulundu Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajındaki incelemelerde bulundu
Dwight Howard, Lakers'la anlaşacak! anlaşacak Dwight Howard, Lakers'la anlaşacak! anlaşacak
MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi
Ersun Yanal'dan Dirar'a özel konuşma Ersun Yanal'dan Dirar'a özel konuşma
Fenerbahçe'ye iki Viking geliyor Fenerbahçe'ye iki Viking geliyor
Lise kayıtları ne zaman bitiyor? Lise kayıtları için gerekli belgeler Lise kayıtları ne zaman bitiyor? Lise kayıtları için gerekli belgeler
Prof. Dr. Caner Arabacı: Bu toprakların mayasında Malazgirt Zaferi var Prof. Dr. Caner Arabacı: Bu toprakların mayasında Malazgirt Zaferi var
Suudi Arabistan'da Danijel Aleksic sürprizi Suudi Arabistan'da Danijel Aleksic sürprizi
Falcao'dan Monaco'ya: "Sözünüzü tutun!" Falcao'dan Monaco'ya: "Sözünüzü tutun!"
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde MSB'den anlamlı paylaşım Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde MSB'den anlamlı paylaşım
Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor! Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor!
ÖSO, PKK-YPG'lilerin işgali altındaki Fırat’ın doğusunu temizlemek için Türkiye'den emir bekliyor ÖSO, PKK-YPG'lilerin işgali altındaki Fırat’ın doğusunu temizlemek için Türkiye'den emir bekliyor
Mustafa Cengiz'e Radamel Falcao sorusu Mustafa Cengiz'e Radamel Falcao sorusu
MSÜ astsubay MYO kayıtları ne zaman yapılacak? Astsubay MYO kayıtları nasıl yapılacak? MSÜ astsubay MYO kayıtları ne zaman yapılacak? Astsubay MYO kayıtları nasıl yapılacak?
İran Doğu Azerbaycan eyaletinde Türkçe eğitime başlıyor İran Doğu Azerbaycan eyaletinde Türkçe eğitime başlıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:54:23 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:55:55

BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nereden ve nasıl yapılacak?

BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nereden ve nasıl yapılacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. BİLSEM mülakat sonuçları MEB tarafından 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130, Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90, Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlendi. Bilim ve Sanat Merkezleri'ne yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı. Öğrenci velileri şimdi BİLSEM kayıtları hakkında araştırma yapıyor. BİLSEM kayıt süreci ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nereden ve nasıl yapılacak? arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. BİLSEM mülakat sonuçları MEB tarafından 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. BİLSEM mülakat sonuçları MEB'in web sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. 

Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130,  Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90, Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlendi.  Bilim ve Sanat Merkezleri'ne yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı. Öğrenci velileri şimdi BİLSEM kayıtları hakkında araştırma yapıyor.  BİLSEM kayıt süreci ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.


BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi 26 Ağustos'ta başlayacak. Bilim ve sanat merkezi kayıtları 13 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

BİLSEM KAYITLARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

MEB'İN BİLSEM AÇIKLAMASI

Genel zihinsel yetenek alanında 130 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Resim yetenek alanında 90 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenicilerimizin 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ