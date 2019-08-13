İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri, mezun olabilmek için 3 ders sınavları ile ilgili araştırmalara başladı. AUZEF öğrencileri mezun olmalarına engel olan 3 dersten tek oturumla gerçekleşecek bir sınavda geçebilme şansına sahip oluyor. 3 dersten başarılı puan alınması halinde ise mezun olunabiliyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri arama motorlarında "AUZEF 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF 3 ders sınavı giriş belgesi nereden alınır?" sorularının yanıtını merak ediyor. AUZEF 3 ders sınav tarihi ve AUZEF 3 ders sınav koşulları haberimizde yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İktisat Fakültesi örgün ve ikinci öğretim programlarından mezun olabilmek için en fazla 3 (Üç) başarısız ders için yapılan Mezuniyete Üç Ders Sınavı tarihi açıklandı.

AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler 7 Eylül 2019 tarihinde yapılacak sınava başvuru yapmadan girebilecektir. 7 Eylül 2019 tarihinde mezuniyete üç ders sınavına girecek öğrenciler tekrar sınav merkezi tercihi yapmayacak olup, 7 Eylül'de yapılacak olan sınava da aynı sınav merkezinde gireceklerdir. 7 Eylül 2019 Mezuniyete Üç Ders Sınav başvurusu reddedilen öğrencilerin tekrar başvuru hakkı yoktur.



AUZEF 3 DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınavı Sınav Giriş Belgeleri henüz düzenlenmedi. Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayınlandığında duyurulacak. Sınav Giriş Belgeleri AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://sinav.istanbul.edu.tr/ucdersSinav/ adresinden alınabiliyor.

AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR

Öğrencilerin, mezuniyete üç ders sınavına girebilmeleri için 2017/2018 bahar yarıyılında kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. (Lisans öğrencileri 8. yarıyılı, ön lisans öğrencileri 4. yarı yılı tamamlamış olmalıdır.)

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir. DC, DD harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına başvuran öğrenciler, optiğe işaretleme yapmaması durumunda başarısız sayılacaktır.

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur. Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez. Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.