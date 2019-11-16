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16 Kasım 2019 Cumartesi 00:55:24 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 00:56:10

Aşısı olmayana okul yasak

Son yıllarda kızamık vakalarındaki artış, Alman hükümetini harekete geçirdi. Mart 2020’den itibaren aşısı olmayan çocuklar okula gidemeyecek, ebeveyne ise 2 bin 500 euro para cezası kesilecek.

BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) bu yılın nisan ayında açıkladığı rapora göre, dünya çapında görülen kızamık vakaları, bir önceki yıla oranla yüzde 300 arttı. Dünya genelinde görülen salgınların nedeni olarak, son 8 yılda, her sene yaklaşık 20 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmaması gösterildi. Rekor düzeye ulaşan kızamık için ilk harekete geçen ülkelerden biri Almanya oldu. Federal Meclis, Mart 2020'den itibaren kreş ve okullarda kızamık aşısını zorunlu kılan yasa tasarısını kabul etti.

Anne ve babalar, yeni bir kreş ya da okula yazdırmadan önce çocuklarının kızamık aşısı olduğunu ispat etmek zorunda kalacak. Aksi takdirde, 2 bin 500 euro (yaklaşık 16 bin lira) para cezasına çarptırılacaklar. Ayrıca, halihazırda bir eğitim kurumunda öğrenim gören çocukların aşısı olduğunun 31 Temmuz 2021'e kadar belgeyle tasdiklenmesi de zorunlu hale getirildi. Yetkililer, yeni kararın kreş, okul, sağlık hizmeti tesisi ve sığınmacı merkezlerindeki tüm çalışanlar için de geçerli olacağını söyledi. 

 

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