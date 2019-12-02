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02 Aralık 2019 Pazartesi 14:08:05 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 14:09:49

AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takviminde AÖL sınavları da yer aldı. MEB yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. AÖL sınav giriş belgesi yayılandı mı? AÖL giriş ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Eğitim öğretim yılı boyunca iki dönemde sınavlar gerçekleştiriliyor ve kredi sistemiyle ders geçme işlemleri yapılıyor. AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takviminde AÖL sınavları da yer aldı. AÖL sınav giriş belgesi yayılandı mı? AÖL giriş ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor. 

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.


 

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? 

AÖL sınav giriş yerleri 4 Aralık'ta belli olacak. Açıklanınca haberimiz içerisine eklenecek.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

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