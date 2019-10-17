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17 Ekim 2019 Perşembe 10:41:15 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:42:31

AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme işlemlerinde geri sayım başladı. Henüz kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, "AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ile ilgili yapılan duyuruya göre, Açık öğretim lisesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri uzatılmıştı. AÖL kayıt yenileme süresinin ne zaman sona erdiğini merak eden öğrenciler "AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. AÖL kayıt yenileme süreci ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ile ilgili yapılan duyuruya göre, Açık öğretim lisesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri uzatılmıştı. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zamana kadar, nasıl yapılır? diye merak edenler için detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ile ilgili yapılan duyuruya göre, Açık öğretim lisesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri ve İlk kayıt ücret yatırma işlemleri 18 Ekim 2019 tarihi mesai bitine kadar devam ediyor.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabileceklerdir.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan  Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç 18.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekiyor.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamayacak.

AÖL kayıt yenileme işlemi İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde yapılabiliyor. Ancak Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) 

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

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