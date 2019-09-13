AÖF yaz okulu sınavı yarın saat kaçta? AÖF yaz okulu sınavına girmek için gerekli belgeler

AÖF yaz okuluna giden öğrenciler heyecanla sınav gününü bekliyor. Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okuluna kayıt yaptırarak yaz boyu eğitimlerini aldı. Öğrenciler sınav merkezi tercihini 19 Temmuz 2019 tarihine kadar yaptılar. AÖF yaz okulu sınavı bu hafta sonu (14-15 Eylül 2019) tarihlerinde yapılacak. Adaylar AÖF yaz okulu sınavına saat kaçta gireceğini merak ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI SAAT KAÇTA? NEREDE?

2018-2019 öğretim yılı Yaz Okulu sınavı için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler. AÖF yaz okulu sınavı saat bilgisi giriş belgesi üzerinde yazıyor. AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri de yine giriş belgesi üzerinde görülebiliyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belgebu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı



AÖF YAZ OKULU DERSLERİ NELER?

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir. Not ortalamam 2.00'ın altında; yaz okuluna hangi dersleri seçebilirim? sorusu da oldukça merak ediliyor. Açılacak derslerden, FF harf notu aldığınız ders/dersler, uyarı aldığınız dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/dersler ile hiç almadığınız ders/derslerden, en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ TUTARI NE KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 TL öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 TL öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL öder.

YAZ OKULU KAYITLARINDA HANGİ ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMIYOR?

İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından, 03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmamaktadır.