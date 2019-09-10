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10 Eylül 2019 Salı 13:34:31 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 13:39:33

AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖF yaz okuluna giden öğrenciler heyecanla sınav gününü bekliyor. Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okuluna kayıt yaptırarak yaz boyu eğitimlerini aldı. Öğrenciler sınav merkezi tercihini 19 Temmuz 2019 tarihine kadar yaptılar. AÖF yaz okulu sınavı 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

AÖF yaz okuluna giden öğrenciler heyecanla sınav gününü bekliyor. Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okuluna kayıt yaptırarak yaz boyu AÖF yaz okuluna geldi. AÖF yaz okulu sınavı 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.  Öğrenciler sınav merkezi tercihini 19 Temmuz 2019 tarihine kadar gerçekleştirdiler. Öğrenciler şimdi de giriş yerlerini öğrenmek ve giriş belgelerini indirmek istiyor. "AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir?" sorusunun yanıtı ve AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN İNDİRİLİR?

AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden görüntülenebiliyor. Sınav Giriş Belgenizi Öğrenci Otomasyonuna giriş yaparak alabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU DERSLERİ NELER?

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir. Not ortalamam 2.00'ın altında; yaz okuluna hangi dersleri seçebilirim? sorusu da oldukça merak ediliyor. Açılacak derslerden, FF harf notu aldığınız ders/dersler, uyarı aldığınız dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/dersler ile hiç almadığınız ders/derslerden, en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ TUTARI NE KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;
Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 TL öder.
Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 TL öder.
Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL öder.
Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL öder.
Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL öder.

YAZ OKULU KAYITLARINDA HANGİ ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMIYOR?

İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından, 03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmamaktadır.

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