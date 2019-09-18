AÖF yaz okulu sınavları 14-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınav soru ve yanıtları ise 15 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınavlarının sonuçlarının iki hafta içinde erişime açılması bekleniyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

AÖF YAZ OKULU NEDİR?

Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği” ile artık uygulamaya geçirilmiştir.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.